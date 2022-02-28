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В России     28.02.2022 14:15

ФСБ просит своевременно сообщать о попытках вербовки против безопасности России

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Теги:  ФСБ  Генпрокуратура  шпионаж  Россия  Безопасность  Украина  ДНР  ЛНР  спецоперация 

28 февраля. Mossovetinfo.ru – В ФСБ России участились случаи обращений граждан Украины с заявлениями о попытках их вербовки украинскими спецслужбами для ведения разведывательной и диверсионной деятельности. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области.

В сообщении говорится, что сбор информации по заданию спецслужб иностранного государства образуют состав преступления по статье «Шпионаж» и наказываются лишением свободы на срок до 20 лет. Также сообщается, что своевременное обращение в органы власти граждан о попытках их вербовки избавит этих граждан от уголовной ответственности.

Пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области сообщила контактные данные организации: телефоны УФСБ России по городу Москве и Московской области: +7-495-625-28-19; +7-495-914-21-03; адрес электронной почты: moscow_mo@fsb.ru; почтовый, фактический адрес - 101000, г. Москва ул. Большая Лубянка д. 20.

Накануне ИА МОССОВЕТ со ссылкой на информацию Генпрокуратуры России сообщало, что по каждому факту оказания материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации в период проведения спецоперации в ДНР, ЛНР будет дана правовая оценка. Такая деятельность содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственная измена) и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

24 февраля в эфире федерального телевидения Президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что принял решение «о проведении специальной военной операции» по защите Донбасса.

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Теги: 
ФСБ  Генпрокуратура  шпионаж  Россия  Безопасность  Украина  ДНР  ЛНР  спецоперация 

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