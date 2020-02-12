12 февраля. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ГИБДД получат право аннулировать результаты незаконных техосмотров автомобилей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления правительства.



Согласно проекту, если выяснится, что машина на пункт прохождения техосмотра не приезжала, или техосмотр проводился с нарушениями, сотрудник ГИБДД получит право аннулировать диагностическую карту, которая выдается по итогам прохождения ТО. Кроме того, автоинспектор должен будет проинформировать об этом страховую компанию, а также принять решение о привлечении к ответственности оператора ТО, который допустил нарушение.



Планируется, что данное постановление вступит в силу 8 июня 2020 года, вместе с новым законом о техосмотре. Постановление направлено на то, чтобы исключить возможность получения незаконной диагностической карты. По оценкам Минэкономики около 80% автовладельцев просто покупают диагностические карты без предоставления автомобиля.