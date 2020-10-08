8 октября. Mossovetinfo.ru - Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что, если граждане не будут соблюдать существующие ограничения по коронавирусу, придется принимать другие меры.



По словам Поповой, в разных регионах России ситуация с коронавирусом складывается по разному. В 60 регионах отмечается рост заболеваемости, в 20 регионах ситуация стабильная, а в ряде регионов количество заболевших даже снижается.



Глава Роспотребнадзора отметила, что снижение заболеваемости отмечено в тех регионах, где граждане соблюдают рекомендации по борьбе с коронавирусом.



«И у нас сегодня выбора нет. Или мы будем соблюдать, или нам придется принимать какие-то другие меры», - заявила Попова.



В России в последние двое суток количество случаев заражения коронавирусом превышает 11 тысяч человек в сутки.