В России     22.12.2025 16:45

Главы стран СНГ провели неформальный саммит в Петербургском Эрмитаже

Теги:  Путин  СНГ  саммит  Петербург  Эрмитаж 

22 декабря — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин и лидеры стран СНГ, которые приехали в Санкт-Петербург на неформальный саммит Содружества, в ходе посещения Эрмитажа посмотрели на работу уникального механизма - знаменитых часов Павлин.

По информации сайта Кремля, вместе с Президентом России экспозицию одного из крупнейших музеев мира осмотрели Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Киргизии Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Экскурсию по залам провёл генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Также в Георгиевском зале Эрмитажа прошла неформальная встреча глав государств – участников СНГ. Во вступительном слове на неформальной встрече Путин отметил большую роль СНГ в развитии экономической интеграции, промышленности, торговли, развитии культурных связей.

Также в сообщении, опубликованного в Telegram-канале президентской пресс-службы Казахстана отмечается, что в ходе мероприятия лидеры стран СНГ обсудили основные векторы развития и наметили дальнейшие шаги для укрепления практического сотрудничества. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках СНГ

На фото с сайта Кремля: посещение Государственного Эрмитажа. С генеральным директором музея Михаилом Пиотровским.


