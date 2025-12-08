Другие материалы
-
В России
22.12.2025, 16:45
Главы стран СНГ провели неформальный саммит в Петербургском Эрмитаже
22 декабря — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин и лидеры стран СНГ, которые приехали в Санкт-Петербург на ...
-
В России
11.12.2025, 08:31
Вся необходимая инфраструктура для работы с криптовалютой в РФ уже есть – ЦБ
11 декабря — Mossovetinfo.ru — Вся необходимая инфраструктура для работы с криптовалютой в России уже есть, операции...
-
В России
08.12.2025, 18:43
Путин поручил незамедлительно начать структурные изменения в экономике
8 декабря — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин провёл в Кремле заседание Совета при Президенте по ст...