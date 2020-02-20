20 февраля. Mossovetinfo.ru – Процедура всенародного голосования по поправкам в конституцию будет основываться на положениях закона о выборах президента России, заявил на заседании рабочей группы по внесению поправок в Конституцию глава комитета по госстроительству и законодательству Совета Федерации Владимир Клишас.
По словам Клишаса, закон о выборах президента было решено принять за основу, так как он «самый свежий с точки зрения избирательных процедур». Последние поправки в данный закон были внесены перед последними президентскими выборами.
С предложением внести в Конституцию ряд поправок президент России Владимир Путин выступил 15 января, в ходе оглашения послания к федеральному собранию. При этом, президент предложил вынести решение о внесении поправок в основной закон страны на всенародное голосование. Позднее была создана рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, в которую вошли 75 человек.
Законопроект о внесении изменений в Конституцию был внесен в Госдуму и 23 января единогласно принят в первом чтении. Позднее помимо поправок, предложенных президентом, рабочая группа предложила более 100 собственных поправок в основной закон страны.
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