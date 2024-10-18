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В России     22.10.2024 17:35

Госдума одобрила законопроекты ужесточающие миграционную политику

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Теги:  Россия  мигранты  право  закон  Госдума 

22 октября — Mossovetinfo.ru — Госдума в первом чтении одобрила ряд законопроектов ужесточающих миграционную политику:

— о внесудебной блокировке сайтов с предложением нелегальных услуг для мигрантов. Изменения вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». По данным экспертов, объем нелегального рынка услуг для мигрантов составляет сотни миллиардов рублей;

— о запрете для посреднических организаций участвовать в приеме экзаменов по русскому языку. Устанавливается запрет на передачу третьим лицам прав и обязанностей по организации и проведению комплексного экзамена для мигрантов. Средний процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку в 2024 году, увеличился с 5% до 30%;

— о повышенных штрафах за подделку документов в целях организации незаконной миграции: для юридических лиц — от 5 до 10 миллионов рублей, за повторное совершение — от 10 до 60 миллионов рублей. Сейчас виновным грозит штраф от 400 тыс. до 1 млн руб. По информации МВД, за 8 месяцев 2024 года обнаружено 4,6 тыс. фактов подделки документов для мигрантов. Это на 16,5% больше, чем в 2023 году.

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Теги: 
Россия  мигранты  право  закон  Госдума 

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