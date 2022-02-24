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В России     24.02.2022 11:52

Индекс Мосбиржи обвалился на 40% по состоянию на 11:25 мск

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Теги:  Мосбиржа  торги  индекс 

24 февраля. Mossovetinfo.ru – По состоянию на 11:25 мск, индекс Московской бирже обвалился на 40%, до 1833,76 пункта, индекс РТС - на 45,6%, до 665,62 пункта.

Торги акциями на Мосбирже переведены в специальный режим дискретного аукциона который заменяет приостановку торгов в случае значительного изменения котировок. Ранее биржа дважды приостанавливала торги.

Банк России начал валютные интервенции, чтобы стабилизировать ситуацию на финансовом рынке, сообщила пресс-служба регулятора.

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Теги: 
Мосбиржа  торги  индекс 

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