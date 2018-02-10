Кадыров решил приобрести «долю биткоина, чтобы следить за развитием криптовалюты»

10 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Чтобы лучше разбираться «в постоянно меняющемся мире технологий», «разбираться в новшествах», глава чеченской республики Рамзан Кадыров решил приобрести «долю биткоина». Об этом в субботу Кадыров сообщил в своем аккаунте Kadyrov_95 в Телеграмм.



«Я уже говорил, что в Чеченской республике будут внедрять блокчейн. Мне интересны и инновационные платежные сети. Я решил приобрести долю биткоина, чтобы следить за развитием криптовалюты», - сообщил Кадыров.



Кадыров сообщил также, что при введении подобных новшеств «главное - обезопасить граждан от финансовых пирамид и других мошеннических схем». «Биткоины, конечно, штука сомнительная, можно потерять все деньги, страховки никакой нет. Тем более развито мошенничество в этом сегменте», - отметил Кадыров.