Другие материалы
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В России
18.09.2018, 09:22
Какие автомобили покупают жители крупных российских городов
18 сентября. Mossovetinfo.ru – Названы модели автомобилей, лидирующие по продажам в российских городах-миллионниках, сообщает аналитическое агентство «Автостат». В семи городах, включая Моск...
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В России
13.09.2018, 09:42
Роскачество провело проверку творога в российских магазинах.
13 сентября. Mossovetinfo.ru – Роскачество провело проверку творога, продающегося на российском рынке, говорится в сообщении ведомства. Всего было исследовано 73 торговые марки творога, котор...
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В России
11.09.2018, 13:11
В работе сервиса «Яндекс.Почта» произошел сбой
11 сентября. Mossovetinfo.ru – В работе почтового сервиса «Яндекс.Почта» произошел сбой, следует из данных портала downdetector.ru. Пользователи из разных регионов РФ сообщают, что они не мо...