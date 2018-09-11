18 сентября. Mossovetinfo.ru – Названы модели автомобилей, лидирующие по продажам в российских городах-миллионниках, сообщает аналитическое агентство «Автостат».



В семи городах, включая Москву, лидером продаж является Kiа Rio, помимо столицы, эта модель наиболее популярна в Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новогороде, Ростове-на-Дону, Уфе и Челябинске.



В Самаре, Воронеже и Красноярске самая популярная модель автомобиля – российская LADA Vesta. Еще одна российская модель LADA Granta заняла первое место по продажам в Перми и Волгограде.



В Омске лидером продаж стал Datsun on-DO, в Новосибирске - Hyundai Solaris. В Санкт-Петербурге самым популярным автомобилем остается Volkswagen Polo.