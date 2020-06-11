11 июня. Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксировано 8 779 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Всего подтверждено 502 436 случаев во всех 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб.



Зафиксировано 174 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8 367 человек. За весь период зафиксировано 6 532 летальных исхода, выздоровело 234 754 человека.



Коронавирус. Данные по России по состоянию на утро 11 июня



- Москва - 1436

- Московская область - 724

- Свердловская область - 312

- Санкт-Петербург - 303

- Нижегородская область - 303

- Иркутская область - 240

- Воронежская область - 239

- Ростовская область - 220

- Красноярский край - 190

- Ханты-Мансийский АО - 186

- Архангельская область - 145

- Пензенская область - 115

- Челябинская область - 115

- Саратовская область - 114

- Республика Тыва - 113

- Республика Коми - 111

- Самарская область - 111

- Волгоградская область - 108

- Смоленская область - 107

- Орловская область - 102

- Новосибирская область - 102

- Тульская область - 101

- Ивановская область - 99

- Республика Дагестан - 97

- Брянская область - 91

- Ульяновская область - 88

- Ставропольский край - 87

- Астраханская область - 85

- Тверская область - 83

- Карачаево-Черкесская Республика - 82

- Краснодарский край - 80

- Курская область - 79

- Кабардино-Балкарская Республика - 79

- Республика Башкортостан - 79

- Чувашская Республика - 77

- Ямало-Ненецкий АО - 77

- Белгородская область - 76

- Пермский край - 74

- Хабаровский край - 71

- Алтайский край - 69

- Республика Саха (Якутия) - 69

- Калужская область - 68

- Тамбовская область - 68

- Владимирская область - 64

- Республика Бурятия - 64

- Кировская область - 61

- Забайкальский край - 61

- Мурманская область - 60

- Липецкая область - 59

- Рязанская область - 59

- Ярославская область - 59

- Псковская область - 59

- Оренбургская область - 59

- Республика Мордовия - 58

- Приморский край - 57

- Республика Адыгея - 55

- Ленинградская область - 54

- Республика Татарстан - 54

- Костромская область - 51

- Камчатский край - 51

- Томская область - 50

- Омская область - 47

- Новгородская область - 44

- Республика Марий Эл - 43

- Калининградская область - 42

- Республика Хакасия - 38

- Амурская область - 38

- Магаданская область - 38

- Республика Северная Осетия - 37

- Республика Ингушетия - 36

- Тюменская область - 34

- Кемеровская область - 34

- Вологодская область - 30

- Чеченская Республика - 20

- Удмуртская Республика - 20

- Курганская область - 14

- Сахалинская область - 14

- Республика Калмыкия - 12

- Республика Карелия - 9

- Республика Алтай - 8

- Еврейская АО - 7

- Чукотский АО - 2

- Республика Крым - 1

- Севастополь - 1



В Москве за сутки вылечились от коронавируса 2 236 человек. За все время в Москве зафиксирован 201 221 случай. Вылечились 115 769 человек, скончались – 3 138 человек (за сутки – 53 человека).



В Подмосковье от коронавируса вылечились еще 768 человек. Всего, за все время в Московской области зафиксирован 47 181 случай заболевания. Вылечились 14 187 человек, умерли – 644 человека (за сутки – 22).