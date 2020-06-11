11 июня. Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксировано 8 779 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Всего подтверждено 502 436 случаев во всех 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб.
Зафиксировано 174 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8 367 человек. За весь период зафиксировано 6 532 летальных исхода, выздоровело 234 754 человека.
Коронавирус. Данные по России по состоянию на утро 11 июня
- Москва - 1436
- Московская область - 724
- Свердловская область - 312
- Санкт-Петербург - 303
- Нижегородская область - 303
- Иркутская область - 240
- Воронежская область - 239
- Ростовская область - 220
- Красноярский край - 190
- Ханты-Мансийский АО - 186
- Архангельская область - 145
- Пензенская область - 115
- Челябинская область - 115
- Саратовская область - 114
- Республика Тыва - 113
- Республика Коми - 111
- Самарская область - 111
- Волгоградская область - 108
- Смоленская область - 107
- Орловская область - 102
- Новосибирская область - 102
- Тульская область - 101
- Ивановская область - 99
- Республика Дагестан - 97
- Брянская область - 91
- Ульяновская область - 88
- Ставропольский край - 87
- Астраханская область - 85
- Тверская область - 83
- Карачаево-Черкесская Республика - 82
- Краснодарский край - 80
- Курская область - 79
- Кабардино-Балкарская Республика - 79
- Республика Башкортостан - 79
- Чувашская Республика - 77
- Ямало-Ненецкий АО - 77
- Белгородская область - 76
- Пермский край - 74
- Хабаровский край - 71
- Алтайский край - 69
- Республика Саха (Якутия) - 69
- Калужская область - 68
- Тамбовская область - 68
- Владимирская область - 64
- Республика Бурятия - 64
- Кировская область - 61
- Забайкальский край - 61
- Мурманская область - 60
- Липецкая область - 59
- Рязанская область - 59
- Ярославская область - 59
- Псковская область - 59
- Оренбургская область - 59
- Республика Мордовия - 58
- Приморский край - 57
- Республика Адыгея - 55
- Ленинградская область - 54
- Республика Татарстан - 54
- Костромская область - 51
- Камчатский край - 51
- Томская область - 50
- Омская область - 47
- Новгородская область - 44
- Республика Марий Эл - 43
- Калининградская область - 42
- Республика Хакасия - 38
- Амурская область - 38
- Магаданская область - 38
- Республика Северная Осетия - 37
- Республика Ингушетия - 36
- Тюменская область - 34
- Кемеровская область - 34
- Вологодская область - 30
- Чеченская Республика - 20
- Удмуртская Республика - 20
- Курганская область - 14
- Сахалинская область - 14
- Республика Калмыкия - 12
- Республика Карелия - 9
- Республика Алтай - 8
- Еврейская АО - 7
- Чукотский АО - 2
- Республика Крым - 1
- Севастополь - 1
В Москве за сутки вылечились от коронавируса 2 236 человек. За все время в Москве зафиксирован 201 221 случай. Вылечились 115 769 человек, скончались – 3 138 человек (за сутки – 53 человека).
В Подмосковье от коронавируса вылечились еще 768 человек. Всего, за все время в Московской области зафиксирован 47 181 случай заболевания. Вылечились 14 187 человек, умерли – 644 человека (за сутки – 22).
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