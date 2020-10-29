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В России     29.10.2020 01:41

Малому и среднему бизнесу продлят налоговые каникулы

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Теги:  малый бизнес  средний бизнес  налоговые каникулы 

29 октября. Mossovetinfo.ru – Предприятиям малого и среднего бизнеса, из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей планируют продлить налоговые каникулы до 1 апреля, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По данным издания, соответствующее решение было принято на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова. При этом, конкретные детали и список отраслей, в которых могут быть предоставлены налоговые каникулы, пока не определены.

Отсрочку по платежам большинства налогов предприятиям малого и среднего бизнеса из пострадавших от пандемии отраслей экономики предоставили в апреле 2020 года. При этом, им разрешили не перечислять в бюджет платежи также за март и весь I квартал. Также на полгода были смещены сроки по платежам с прибыли за 2019 год. Позднее предприятиям отсрочили и платежи за II квартал, а еще позже эти платежи были полностью прощены.

Сейчас предлагается дать отсрочку до 1 апреля по уплате почти всех налогов, за исключением НДС и платежей самозанятых. Однако, если весной отсрочка была предоставлена предприятиям малого и среднего бизнеса из 12 отраслей экономики, то теперь список пострадавших отраслей будет сокращен.

По данным издания, отсрочка может быть представлена предприятиям из следующих отраслей: культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность (за исключением санаторно-курортной); общественное питание; организация конференций и выставок; предоставление бытовых услуг населению.


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Теги: 
малый бизнес  средний бизнес  налоговые каникулы 

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