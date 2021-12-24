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В России     24.12.2021 11:44

Менее 25 000 заразившихся коронавирусом за сутки впервые с 1 октября выявили в России

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Теги:  коронавирус  оперштаб 

24 декабря. Mossovetinfo.ru - В России за сутки выявлено 24 703 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Отмечается, что впервые с 1 октября заразившихся за сутки менее 25 000.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло до 10 343 353.

2 млн человек переболели коронавирусом COVID-19 в Москве, сообщил Сергей Собянин во время отчета мэра Москвы в Мосгордуме в среду.

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Теги: 
коронавирус  оперштаб 

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