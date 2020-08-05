5 августа. Mossovetinfo – Министерство финансов России предложило в 2021=2023 голдах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.
В 2021 году расходы на Госдуму предлагается снизить на 378 миллионов рублей, в 2022 году – на 577 миллионов рублей, в 2023 году – на 256 миллионов рублей.
Расходы на Совет Федерации предлагается снизить в 2021 году на 217 миллионов рублей, в 2022 году – на 338 миллионов рублей, в 2023 году – на 178 миллионов рублей.
Также Минфин предлагает сократить расходы на Счетную палату в 2021 году на 124,6 миллиона рублей, 2022 году на 244 миллиона рублей, в 2023 году – на 149,3 миллиона рублей.
10:01 В России Иностранцам разрешили безвизовый въезд в Россию для кратких командировок
09:05 В России Минфин предложил сократить расходы на содержание Госдумы и Совфеда
08:42 Город (Москва и область) Азербайджанский бизнес отказался возместить ущерб армянским бизнесменам
07:30 Город (Москва и область) В Москве стартует проект «Фитнес в парках»
07:29 В мире В результате взрыва в порту в Бейруте в городе погибли более 78 человек
21:02 Город (Москва и область) Дорожные работы на Тверской завершены, движение открыто
09:15 Общество Роспотребнадзор разработал памятку с описанием часто встречающихся случаев мошенничества
10:26 Мнения Венедиктов разъяснил почему в эпоху транзита силовики мочат Собянина
12:23 Другое Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»
09:16 В мире Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 продлится ещё долго - ВОЗ
04:13 В России Российская вакцина от коронавируса формирует иммунитет у 100% добровольцев