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В России     05.08.2020 09:05

Минфин предложил сократить расходы на содержание Госдумы и Совфеда

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Теги:  Минфин  Госдума  Совет Федерации  расходы 

5 августа. Mossovetinfo – Министерство финансов России предложило в 2021=2023 голдах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.

В 2021 году расходы на Госдуму предлагается снизить на 378 миллионов рублей, в 2022 году – на 577 миллионов рублей, в 2023 году – на 256 миллионов рублей.

Расходы на Совет Федерации предлагается снизить в 2021 году на 217 миллионов рублей, в 2022 году – на 338 миллионов рублей, в 2023 году – на 178 миллионов рублей.

Также Минфин предлагает сократить расходы на Счетную палату в 2021 году на 124,6 миллиона рублей, 2022 году на 244 миллиона рублей, в 2023 году – на 149,3 миллиона рублей.


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Теги: 
Минфин  Госдума  Совет Федерации  расходы 

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