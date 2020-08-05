5 августа. Mossovetinfo – Министерство финансов России предложило в 2021=2023 голдах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.



В 2021 году расходы на Госдуму предлагается снизить на 378 миллионов рублей, в 2022 году – на 577 миллионов рублей, в 2023 году – на 256 миллионов рублей.



Расходы на Совет Федерации предлагается снизить в 2021 году на 217 миллионов рублей, в 2022 году – на 338 миллионов рублей, в 2023 году – на 178 миллионов рублей.



Также Минфин предлагает сократить расходы на Счетную палату в 2021 году на 124,6 миллиона рублей, 2022 году на 244 миллиона рублей, в 2023 году – на 149,3 миллиона рублей.