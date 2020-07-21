21 июля. Mossovetinfo.ru – В России готова первая вакцина от коронавируса, сообщил в интервью изданию «Аругменты и факты» заместитель министра обороны Руслан Цаликов.



Вакцина разрабатывалась совместно медиками Минобороны и специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. 20 июля из Сеченовского университета и госпиталя имени Бурденко, в которых проводились испытания, были выписаны последние группы добровольцев, испытывавших вакцину.



По итогам испытаний установлено, что у всех добровольцев выработался иммунитет к коронавирусу, при этом, компоненты вакцины безопасны для людей и хорошо переносятся. В то же время, пока неизвестно как долго будет сохраняться иммунитет, выработавшийся в результате вакцинации. На этот вопрос должен дать ответ следующий этап клинических испытаний.



В начале июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться осенью. Глава Минздрава Михаил Мурашко в свою очередь заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной, а также сообщил, что в России продолжаются разработки разных вариантов вакцины от коронавируса. 17 разработок признаны перспективными, над ними ведется углубленная работа.



Кроме того, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее рассказал о готовности фонда произвести для России 30 миллионов доз вакцин, что позволит завершить вакцинацию в России в начале 2021 года. Помимо этого, до конца года может быть произведено 200 миллионов доз вакцин для внешнего рынка.