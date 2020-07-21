 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
В России     21.07.2020 10:03

Минобороны сообщило о готовности первой российской вакцины от коронавируса

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Минобороны  коронавирус  вакцина 

21 июля. Mossovetinfo.ru – В России готова первая вакцина от коронавируса, сообщил в интервью изданию «Аругменты и факты» заместитель министра обороны Руслан Цаликов.

Вакцина разрабатывалась совместно медиками Минобороны и специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. 20 июля из Сеченовского университета и госпиталя имени Бурденко, в которых проводились испытания, были выписаны последние группы добровольцев, испытывавших вакцину.

По итогам испытаний установлено, что у всех добровольцев выработался иммунитет к коронавирусу, при этом, компоненты вакцины безопасны для людей и хорошо переносятся. В то же время, пока неизвестно как долго будет сохраняться иммунитет, выработавшийся в результате вакцинации. На этот вопрос должен дать ответ следующий этап клинических испытаний.

В начале июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться осенью. Глава Минздрава Михаил Мурашко в свою очередь заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной, а также сообщил, что в России продолжаются разработки разных вариантов вакцины от коронавируса. 17 разработок признаны перспективными, над ними ведется углубленная работа.

Кроме того, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее рассказал о готовности фонда произвести для России 30 миллионов доз вакцин, что позволит завершить вакцинацию в России в начале 2021 года. Помимо этого, до конца года может быть произведено 200 миллионов доз вакцин для внешнего рынка.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Минобороны  коронавирус  вакцина 

Возврат к списку

Лента новостей

10:03 В России Минобороны сообщило о готовности первой российской вакцины от коронавируса

09:39 Город (Москва и область) Новую сцену театра «Уголок дедушки Дурова» откроют до конца года

09:28 Город (Москва и область) С 1 августа в зону грузового каркаса Москвы войдут еще три городских округа

08:58 Город (Москва и область) Стартовали работы по благоустройству возле трех строящихся станций БКЛ

08:24 Город (Москва и область) Записаться на тестирование на коронавирус можно через три мобильных приложения

Актуальные материалы

19:47 Город (Москва и область) День города в Москве планируется отметить по расписанию - Собянин

13:18 Город (Москва и область) Собянин рассказал, когда появится график переселения по программе реновации

10:16 Город (Москва и область) Для программы реновации утверждено уже более 450 площадок

10:02 Город (Москва и область) Специальные автобусные маршруты запустили в Москве на время ремонта поликлиник

23:25 Город (Москва и область) На допвыборах мундепов 13 сентября в Москве будет электронное голосование

10:58 Город (Москва и область) Госпитали в выставочных залах «Крокус Экспо» планируется закрыть - Воробьев

11:39 Город (Москва и область) Начался капремонт Большого каменного моста, движение ограничено

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru