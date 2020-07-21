21 июля. Mossovetinfo.ru – В России готова первая вакцина от коронавируса, сообщил в интервью изданию «Аругменты и факты» заместитель министра обороны Руслан Цаликов.
Вакцина разрабатывалась совместно медиками Минобороны и специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. 20 июля из Сеченовского университета и госпиталя имени Бурденко, в которых проводились испытания, были выписаны последние группы добровольцев, испытывавших вакцину.
По итогам испытаний установлено, что у всех добровольцев выработался иммунитет к коронавирусу, при этом, компоненты вакцины безопасны для людей и хорошо переносятся. В то же время, пока неизвестно как долго будет сохраняться иммунитет, выработавшийся в результате вакцинации. На этот вопрос должен дать ответ следующий этап клинических испытаний.
В начале июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться осенью. Глава Минздрава Михаил Мурашко в свою очередь заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной, а также сообщил, что в России продолжаются разработки разных вариантов вакцины от коронавируса. 17 разработок признаны перспективными, над ними ведется углубленная работа.
Кроме того, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее рассказал о готовности фонда произвести для России 30 миллионов доз вакцин, что позволит завершить вакцинацию в России в начале 2021 года. Помимо этого, до конца года может быть произведено 200 миллионов доз вакцин для внешнего рынка.
10:03 В России Минобороны сообщило о готовности первой российской вакцины от коронавируса
09:39 Город (Москва и область) Новую сцену театра «Уголок дедушки Дурова» откроют до конца года
09:28 Город (Москва и область) С 1 августа в зону грузового каркаса Москвы войдут еще три городских округа
08:58 Город (Москва и область) Стартовали работы по благоустройству возле трех строящихся станций БКЛ
08:24 Город (Москва и область) Записаться на тестирование на коронавирус можно через три мобильных приложения
19:47 Город (Москва и область) День города в Москве планируется отметить по расписанию - Собянин
13:18 Город (Москва и область) Собянин рассказал, когда появится график переселения по программе реновации
10:16 Город (Москва и область) Для программы реновации утверждено уже более 450 площадок
10:02 Город (Москва и область) Специальные автобусные маршруты запустили в Москве на время ремонта поликлиник
23:25 Город (Москва и область) На допвыборах мундепов 13 сентября в Москве будет электронное голосование
10:58 Город (Москва и область) Госпитали в выставочных залах «Крокус Экспо» планируется закрыть - Воробьев
11:39 Город (Москва и область) Начался капремонт Большого каменного моста, движение ограничено