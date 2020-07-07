7 июля. Mossovetinfo.ru – Минпромторг готовит поправки в закон о торговле алкоголем, ослабляющий ограничения на продажу алкоголя рядом с медицинскими учреждениями, сообщают «Известия», со ссылкой на источники.



По данным издания, поправки предполагают передачу регионам права самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует продаже алкоголя по соседству.



В настоящее время продажа алкоголя запрещена возле детских, медицинских учреждений, учреждений культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений. В 2017 году Кабмин планировал на федеральном уровне ввести послабления для продажи алкоголя возле некоторых медицинских учреждений, однако из-за региональных особенностей это оказалось невозможно. В случае, если поправки Минпромторга будут приняты, право определять возможность торговли алкоголем возле медицинских учреждений перейдет непосредственно в регионы.



Сообщается, что все фракции Госдумы скептически отнеслись к предложениям Минпромторга, так как опасаются, что послабления приведут к большей доступности алкоголя и спаиванию населения.