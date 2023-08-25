 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В России     03.09.2023 14:55

Минтруд с Минобрнауки разработали критерии национального рейтинга российских вузов

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ВУЗы  рейтинг  критерии  Россия  Путин  поручение  Минтруд  Минобрнауки 

3 сентября — Mossovetinfo.ru — Минтруд при содействии Минобрнауки разработал основные подходы к формированию национального рейтинга российских вузов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

"Министерством труда и социальной защиты РФ при содействии Минобрнауки России разработаны основные подходы к формированию рейтинга вузов по такому показателю, как
уровень трудоустройства выпускников,
уровень их востребованности на рынке труда
и уровень их заработной платы", - сообщили в Минобрнауки.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поручил правительству обеспечить формирование национальных рейтингов образовательных организаций, предусмотрев оценку эффективности их деятельности.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ВУЗы  рейтинг  критерии  Россия  Путин  поручение  Минтруд  Минобрнауки 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

15:17 Город (Москва и область) Москва продолжит восстановление инфраструктуры Донбасса на протяжении нескольких лет - Собянин

14:55 В России Минтруд с Минобрнауки разработали критерии национального рейтинга российских вузов

11:55 Мнения Украина не может победить Россию сейчас - генерал британской армии Бэрронс

21:40 В России Минюст признал иностранным агентом Нобелевского лауреата Дмитрия Муратова

18:22 Общество Открытый урок «Разговор о важном» 1 сентября, в День знаний, провел Путин в Солнечногорске

Актуальные материалы

17:39 Город (Москва и область) Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-3

13:44 В России Ослабление рубля может отразиться в ценах в большем объеме - ЦБ РФ

10:14 Город (Москва и область) Московский урбанистический форум — 2023 — самый масштабный в своей истории - Сергунина

13:02 Власть В России не будет новой волны мобилизации после ухода с фронта ЧВК "Вагнер" — Картаполов

16:42 Другое До 6 км/ч ограничивают скорость движения электросамокатов на тротуарах в Казахстане

16:20 Общество Путин: «сильное, ответственное гражданское общество – основа суверенитета нашей страны»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru