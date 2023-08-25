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В России
03.09.2023, 14:55
Минтруд с Минобрнауки разработали критерии национального рейтинга российских вузов
3 сентября — Mossovetinfo.ru — Минтруд при содействии Минобрнауки разработал основные подходы к формированию нацио...
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В России
01.09.2023, 21:40
Минюст признал иностранным агентом Нобелевского лауреата Дмитрия Муратова
1 сентября — Mossovetinfo.ru — Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов признан Минюстом России иностранным агентом ...
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В России
25.08.2023, 07:14
Минобороны: силы ПВО обнаружили и сбили 42 украинских БПЛА над территорией Крыма
25 августа — Mossovetinfo.ru — Минобороны России сообщило, что ночь на 25 августа над территорией Крыма средствами ПВ...