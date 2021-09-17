 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
В России     17.09.2021 14:27

Минцифры: DDoS-атаки на электронное голосование успешно отражены

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  выборы  выборы в Госдуму  электронное голосование  выборы-2021  выборы в Госдуму-2021  Минцифры  DDoS-атака 

17 сентября. Mossovetinfo.ru – С момента старта электронного голосования на выборах в Госдуму, Минцифры отразило две DDoS-атаки на систему ДЭГ, сообщает ведомство.

Первая атака произошла в 10:36 и была нацелена на сервисы обеспечения голосования. При этом, 50% IP-адресов, с которых производилась атака, зарегистрированы в США, еще 25% - в Германии.

Вторая атака была зафиксирована ы 10:45 и была направлена на блокировку сервисов авторизации на портале Госуслуг, которые используются в том числе для участия в электронном голосовании. 50% IP-адресов, с которых производилась атака, зарегистрированы в США, 25% - в Германии, 5% - на Украине.

Мощность первой атаки составила 40 гигабит, мощность второй - 73 гигабита. Сообщается, что обе атаки были хорошо спланированы и организованы, однако системы защиты успешно с ними справились.

Голосование на выборах депутатов Государственной Думы стартовало в пятницу, 17 сентября, в 08:00. Оно продлится до 19 сентября.

Смотрите также:

- Список кандидатов в депутаты Госдумы по Москве

- Как найти свой избирательный участок

- Схема одномандатных округов

- Как проголосовать онлайн

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
выборы  выборы в Госдуму  электронное голосование  выборы-2021  выборы в Госдуму-2021  Минцифры  DDoS-атака 

Возврат к списку

Лента новостей

14:54 Другое Apple отключила для пользователей из России функцию «Частный узел»

14:27 В России Минцифры: DDoS-атаки на электронное голосование успешно отражены

13:13 Власть Путин на выборах в Госдуму проголосует онлайн

12:58 В России Набиуллина пообещала ограничить выдачу кредитов при первой возможности

12:20 Общество Легитимность выборов депутатов Госдумы важнее результатов - Миронов, СР

Актуальные материалы

08:40 Город (Москва и область) Выборы в Госдуму-2021. Как найти свой избирательный участок

08:28 Общество Как проголосовать онлайн на выборах 2021 года

00:33 Город (Москва и область) Как найти свой избирательный участок. Медведковский округ 200

11:43 Общество «Справедливая Россия» и КПРФ могут взять более чем по 10 одномандатных округов на выборах в Госдуму

10:23 Город (Москва и область) Список кандидатов в депутаты Госдумы по Москве

10:13 Город (Москва и область) Выборы в Госдуму. Москва. Схема одномандатных округов

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru