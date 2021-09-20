Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19

22 сентября. Mossovetinfo.ru – Минздрав утвердил новую версию рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба ведомства.



В новой версии рекомендаций ряд разделов обновлен, раздел Патогенетическое лечение переработан полностью, кроме того, появился новый раздел - Антимикотическая терапия.



В новую версию рекомендаций включены новые схемы лечения коронавируса, включая использования препарата будесонид для пациентов с легким течением заболевания.



В тоже время, из схемы лечения пациентов с факторами риска, исключен препарат умифеновир.