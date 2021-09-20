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В России     22.09.2021 09:43

Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19

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Теги:  Минздрав  коронавирус  COVID-19  лечение рекомендации 

22 сентября. Mossovetinfo.ru – Минздрав утвердил новую версию рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба ведомства.

В новой версии рекомендаций ряд разделов обновлен, раздел Патогенетическое лечение переработан полностью, кроме того, появился новый раздел - Антимикотическая терапия.

В новую версию рекомендаций включены новые схемы лечения коронавируса, включая использования препарата будесонид для пациентов с легким течением заболевания.

В тоже время, из схемы лечения пациентов с факторами риска, исключен препарат умифеновир.

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Теги: 
Минздрав  коронавирус  COVID-19  лечение рекомендации 

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