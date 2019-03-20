21 марта. Mossovetinfo.ru – Минздрав подготовил законопроект об увеличении возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.



О начале разработки данного законопроекта в Минздраве сообщили в декабре 2018 года. Согласно законопроекту, лица, не достигшие 21 года, не смогут приобретать алкоголь, крепостью больше 16,5%. Планируется, что новый закон вступит в силу с 1 января 2020 года.



По существующему законодательству запрещена продажа любого алкоголя лицам, не достигшим возраста 18 лет. Однако с 18 лет граждане имеют право приобретать любой алкоголь.