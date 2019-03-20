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В России
21.03.2019, 10:46
Минздрав разработал законопроект, запрещающий продавать крепкий алкоголь до 21 года
21 марта. Mossovetinfo.ru – Минздрав подготовил законопроект об увеличении возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. ...
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В России
21.03.2019, 09:30
СП выявила нарушения при использовании Минкультом бюджетных средств
21 марта. Mossovetinfo.ru – Проверка Счетной палаты РФ выявила многочисленные нарушения при использовании Министерством культуры бюджетных средств, выделенных на сохранение культурно-исторического ...
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В России
20.03.2019, 16:35
Ветераны смогут бесплатно ездить по железной дороге с 1 по 31 мая
20 марта. Mossovetinfo.ru – Ветераны Великой Отечественной войны с одним сопровождающим смогут бесплатно проехать по железной дороге в любом направлении в течение всего мая, такое решение было прин...