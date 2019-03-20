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В России     21.03.2019 10:46

Минздрав разработал законопроект, запрещающий продавать крепкий алкоголь до 21 года

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Теги:  Минздрав  законопроекты  продажа алкоголя 

21 марта. Mossovetinfo.ru – Минздрав подготовил законопроект об увеличении возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

О начале разработки данного законопроекта в Минздраве сообщили в декабре 2018 года. Согласно законопроекту, лица, не достигшие 21 года, не смогут приобретать алкоголь, крепостью больше 16,5%. Планируется, что новый закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

По существующему законодательству запрещена продажа любого алкоголя лицам, не достигшим возраста 18 лет. Однако с 18 лет граждане имеют право приобретать любой алкоголь.


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Теги: 
Минздрав  законопроекты  продажа алкоголя 

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