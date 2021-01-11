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В России     11.01.2021 13:47

Минздрав разрешил клинические испытания вакцины «Спутник Лайт»

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Теги:  вакцина  Спутник Лайт  Минздрав  клинические испытания  разрешение 

11 января. Mossovetinfo.ru – Министерство здравоохранения разрешило проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», сообщает РИА Новости со ссылкой на реестр Минздрава.

Испытания вакцины продлятся до 31 декабря текущего года, в них примут участие 150 добровольцев. В ходе испытаний будут проверены безопасность, переносимость и иммуногенность вакцины.

Ранее директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о «лайт-вакцине» от коронавируса. Это первый компонент вакцины «Спутник V». Эффективность «лайт-вакцины» составляет 85%, а иммунитет после ее применения будет сохранятся в течение 3-4 месяцев. Кроме того, применение вакцины «Спутник Лайт» позволит избежать тяжелых форм заболевания, если человек все же заразится коронавирусом.

При этом, Гинцбург заявил, что для вакцинации россиян будут использовать «Спутник V», а «лайт-версия» вакцины будет поставляться в другие страны, как компромиссное решение между продолжительностью действия и необходимостью быстро сбить пик заболеваемости.



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Теги: 
вакцина  Спутник Лайт  Минздрав  клинические испытания  разрешение 

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