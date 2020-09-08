8 сентября. Mossovetinfo.ru – Министр здравоохранения России Михаил Мурашко разъяснил данный Росздравнадзора о неточной статистике по смертности от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что в данных о смертности от коронавируса есть неточности, которые приводят к разночтениям в конечных цифрах.
По словам Мурашко, данные Росздравнадзора получены путем проверки отдельных медучреждений, а не с помощью анализа данных по всей стране. Подобный анализ относится к компетенции Минздрава и Росстата. Росздрав же обязан выявлять нарушения и выдавать предписания об их устранении.
Глава Минздрава отметил, что в России учет данных по смертности от коронавируса производится в строгом соответствии с требованиями Международной статистической классификации болезней. В период пандемии помимо смертности непосредственно от коронавируса, возрастает смертность-19 от более тяжелого течения других болезней, которые обостряются на фоне заражения COVID – таких как сахарный диабет, онкологические и сосудистые заболевания.
В связи с этим, определение причин смерти занимает много времени, после чего конечные данные могут уточняться.
02:06 В России Минздрав разъяснил неточности в данных о смертности от коронавируса
01:07 Происшествия Футбольные фанаты осуждены за драку на Курском вокзале, в которой погиб человек
00:50 Общество Суд 8 сентября огласит приговор Михаилу Ефремову
00:38 В России Первая партия вакцины от коронавируса Sputnik V выпущена в гражданский оборот
20:52 Власть Проектом реновации в Останкино утверждено строительство 404 тыс кв метров недвижимости на месте 112 тыс сноса
01:49 В России С 1 ноября мелкие ДТП можно будет оформлять в электронном виде
17:10 Город (Москва и область) Первая партия вакцины от COVID-19 поступила в московские поликлиники
12:27 Другое «Яндекс» создаст отдельную компанию для разработки беспилотных автомобилей
10:46 Мнения Ситуация с коронавирусом в Москве осенью может осложниться - Собянин
09:34 В России Банки и коллекторов будут жестче наказывать за незаконные действия по взысканию долгов
16:11 Город (Москва и область) Запущено движение по дороге Марьино – Саларьево и прямому выезду из Коммунарки на МКАД