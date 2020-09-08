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В России     08.09.2020 02:06

Минздрав разъяснил неточности в данных о смертности от коронавируса

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Теги:  Минздрав  коронавирус  смертность  статистика 

8 сентября. Mossovetinfo.ru – Министр здравоохранения России Михаил Мурашко разъяснил данный Росздравнадзора о неточной статистике по смертности от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что в данных о смертности от коронавируса есть неточности, которые приводят к разночтениям в конечных цифрах.

По словам Мурашко, данные Росздравнадзора получены путем проверки отдельных медучреждений, а не с помощью анализа данных по всей стране. Подобный анализ относится к компетенции Минздрава и Росстата. Росздрав же обязан выявлять нарушения и выдавать предписания об их устранении.

Глава Минздрава отметил, что в России учет данных по смертности от коронавируса производится в строгом соответствии с требованиями Международной статистической классификации болезней. В период пандемии помимо смертности непосредственно от коронавируса, возрастает смертность-19 от более тяжелого течения других болезней, которые обостряются на фоне заражения COVID – таких как сахарный диабет, онкологические и сосудистые заболевания.

В связи с этим, определение причин смерти занимает много времени, после чего конечные данные могут уточняться.



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Теги: 
Минздрав  коронавирус  смертность  статистика 

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