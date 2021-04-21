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В России     21.04.2021 11:24

МВД запустило систему для розыска авто и обжалования штрафов

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Теги:  МВД  автомобили  цифровизация  система Паутина 

21 апреля. Mossovetinfo.ru — МВД запустило на территории Центрального федерального округа систему «Паутина», которая позволит полицейским отслеживать угнанные машины, а также машины, покинувшие место ДТП, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

Новый софт, связанный с камерами видеонаблюдения, позволяет полицейским получить все фотографии, связанные с проездом конкретной машины. При этом, даже те фото, которые ранее отбраковывались (например, из-за нераспознанного номера, или если машина снята с учета), теперь остаются в системе. Программа также не позволяет стереть из системы какие-либо фото.

Помимо розыска угнанных авто, или машин, скрывшихся с места ДТП, система «Паутина» также будет использоваться для электронного обжалования «писем счастья» водителями, которые не согласны с вынесенными за нарушения ПДД штрафами.

До конца года новую систему планируется внедрить в большинстве российских регионов.

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Теги: 
МВД  автомобили  цифровизация  система Паутина 

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