Над Россией за ночь сбили 114 БПЛА

22 сентября — Mossovetinfo.ru — В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.



По 25 БПЛА были уничтожены над территориями Ростовской области и Краснодарского края, 19 — над территорией Белгородской области, 13 — над территорией Астраханской области, десять — над территорией Республики Крым, семь — над Брянской областью, пять — над акваторией Азовского моря, по три — над территориями Ярославской и Волгоградской областей, два БПЛА — над акваторией Чёрного моря и по одному — над территориями Курской и Воронежской областей.



Накануне, 21 сентября, в 23:20 мск Минобороны сообщило, что киевским режимом совершена преднамеренная террористическая атака по гражданским объектам на территории Республики Крым.



«Около 19.30 мск в курортной зоне Республики Крым, где нет никаких военных объектов, вооруженными силами Украины нанесен террористический удар с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами.



В результате террористического акта, по предварительной информации, погибли два гражданских лица, 15 человек получили ранения различной степени тяжести», - отмечалось в сообщении.



По уточненным данным главы республики Сергея Аксенова, три человека погибли при атаке беспилотников в Крыму, еще 16 человек получили ранения., сообщил глава республики Сергей Аксенов. Еще 16 человек получили ранения.