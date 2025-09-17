Другие материалы
В России
22.09.2025, 07:44
Над Россией за ночь сбили 114 БПЛА
22 сентября — Mossovetinfo.ru — В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 114 украин...
В России
18.09.2025, 10:59
Финансовым властям необходимо размягчить денежно-кредитную политику - Силуанов
18 сентября — Mossovetinfo.ru — В докладе президенту России о докладывали президенту о бюджетной политике на 3 года п...
В России
17.09.2025, 07:28
Собянин принял участие в стратегической сессии о развитии скоростного транспортного сообщения
17 сентября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 16 сентября, принял участие в стратегической сес...