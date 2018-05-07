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В России     07.05.2018 08:08

Накануне поздно вечером Путин провёл встречу с членами Правительства

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Теги:  Путин  Правительство  встреча  иннаугурация 

7 мая. Mossovetinfo.ru -Накануне поздно вечером Президент России Владимир Путин провёл встречу с членами Правительства и поблагодарил их «за совместную работу, за достигнутые значимые результаты в решении задач, стоящих перед Россией». Об этом сообщает пресс-служба Президента.

«Работали достойно, как настоящая команда, и в этом, конечно же, огромная заслуга Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева», - отметил Путин.

Путин отметил качественную работу Правительства во многих сферах, что позитивно сказывается на экономике в период кризиса. «Действия Правительства позволили преодолеть спад, обеспечить восстановление и оживление во многих секторах экономики. В целом экономика выходит на траекторию роста», - сказал Путин.

Президент «особо отметил» «работу Правительства по интеграции Крыма и Севастополя в социально-экономическое пространство страны, оперативное решение проблем жителей региона».

При формировании нового состава Правительства, по словам Путина, «важно сохранить и развивать» «преемственность работы, преемственность и последовательность развития страны, в том числе четкий рабочий ритм в предстоящий период формирования нового Правительства».

Сегодня, после инаугурации, Путин подпишет Указ о роспуске нынешнего состава Правительства.

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Теги: 
Путин  Правительство  встреча  иннаугурация 

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