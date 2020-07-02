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В России     02.07.2020 10:34

Нарушений способных повлиять на итоги голосования по Конституции не допущено - МВД

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Теги:  МВД  голосование  поправки в Конституцию  нарушения 

2 июля. Mossovetinfo.ru – МВД России не допустило нарушений, способных повлиять на итоги голосования по изменениям в Конституции, сообщается на официальном сайте ведомства.

В день голосования 1 июля на избирательных участках дежурили 185 тысяч сотрудников МВД, бойцы Росгвардии, а также сотрудники ЧОП и представители общественности.

После закрытия участков сотрудники полиции обеспечили безопасную транспортировку бюллетеней в территориальные избирательные комиссии.

По итогам голосования, около 78% россиян проголосовали за внесение изменений в Конституцию.


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Теги: 
МВД  голосование  поправки в Конституцию  нарушения 

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