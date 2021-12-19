Названа причина сбоя в системе ГИБДД

19 декабря. Mossovetinfo.ru – Технический сбой произошел в работе информационных ресурсов МВД России. Об этом сообщает портал «МВД Медиа». Серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой.



Для восстановления работы серверов потребуется время. Прием граждан в регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции невозможен. Завершить работы планируется вечером в воскресенье, 19 декабря.



При этом 20 декабря объявлено рабочим днем для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции.





