Другие материалы
-
В России
16.10.2019, 11:27
С 1 января 2020 года в России запретят ездить по дорогам на новых автомобилях без номеров
16 октября. Mossovetinfo.ru – С 1 января 2020 года в России введут запрет на передвижение по дорогам общего пользования на новых автомобилях без номеров, сообщает Autonews по итогам Всероссийского ...
-
В России
16.10.2019, 11:03
Названы регионы с самыми высокими ценами на хлеб
16 октября. Mossovetinfo.ru – Самые высокие цены на хлеб зафиксированы в Санкт-Петербурге, самые низкие – в Перми и Нижнем Новгороде, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования IT-к...
-
В России
16.10.2019, 08:55
Личный состав МВД сократился до минимума с 2012 года
16 октября. Mossovetinfo.ru – Личный состав МВД сократился до минимума с 2012 года, сообщает РБК со ссылкой на данные отчета ведомства по выполнению госпрограммы «Обеспечение общественного порядка ...