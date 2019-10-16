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В России     16.10.2019 11:03

Названы регионы с самыми высокими ценами на хлеб

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Теги:  хлеб  цены  исследование 

16 октября. Mossovetinfo.ru – Самые высокие цены на хлеб зафиксированы в Санкт-Петербурге, самые низкие – в Перми и Нижнем Новгороде, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования IT-компании «Эвотор».

Исследования проводились с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года с помощью 20 тысяч смарт-терминалов «Эвотора», расположенных в магазинах традиционной торговли, пекарнях и заведениях общепита в крупных городах России.

За указанный период в среднем по стране больше всего подорожал ржаной хлеб – на 20%. Самый дешевый Дарницкий хлеб подорожал на 8%, нарезной батон – на 7%. Пшеничный хлеб в среднем подешевел на 7%.

Самый дешевый ржаной хлеб продается в Нижнем Новгороде (21 рубль), Перми (23 рубля) и Воронеже (26 рублей). Самый дорогой ржаной хлеб в Самаре (37 рублей) и Москве (50 рублей).

Нарезной батон дешевле всего стоит в Перми и Нижнем Новгороде (2-26 рублей), а также в Москве, Ростове-на-Дону и Самаре (29 рублей). Дороже всего нарезной стоит в Воронеже (40 рублей) и Санкт-Петербурге (37 рублей).


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Теги: 
хлеб  цены  исследование 

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