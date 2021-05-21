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В России     21.05.2021 21:08

Названы самые популярные способы сбережений среди россиян

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Теги:  сбережения  опрос 

21 мая. Mossovetinfo.ru — Стали известны наиболее популярные у россиян сберегательные инструменты, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Россельхозбанка».

В качестве средств сохранения накоплений 37% опрошенных назвали срочные вклады, накопительные и текущие счета.

На втором месте вложения в недвижимость - 27%, на третьем - наличные в рублях (23%)

Кроме того, 15% опрошенных хранят сбережения в иностранной валюте, 13% - в ценных бумагах.

О наличии сбережений сообщили 63% респондентов. При этом, 25% откладывают до 10% своего дохода, 20% откладывают от 10 до 50%, 5% откладывают более 50% дохода.

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Теги: 
сбережения  опрос 

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