13 февраля. Mossovetinfo.ru – Стали известны модели автомобилей, которые наиболее часто угоняли в России в 2019 году, сообщают «Известия» со ссылкой на данные крупнейших автостраховщиков.



Первое место по числу угонов среди новых автомобилей занял Kia Rio. Также среди самых угоняемых моделей Kia Optima, Hyundai Solaris, Toyota Camry и Hyundai Sonata.



В тоже время отмечается, что помимо недорогих корейских автомобилей, у угонщиков пользуются популярностью и другие модели. Часто угоняют Lexus LX, Hyundai Tucson, BMW X5 и Toyota RAV4.



Также сообщается, что «предпочтения» угонщиков меняются со временем. Например, года два назад угонщики чаще всего угоняли люксовые автомобили Range Rover и BMW, однако за последние годы ситуация изменилась, и чаще всего стали угонять недорогие автомобили, которые затем разбирают на запчасти.