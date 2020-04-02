2 апреля. Mossovetinfo.ru – Неделя с 6 по 12 апреля в связи с ситуацией с коронавирусом в России также будет нерабочей, сообщает «Коммерсантъ»



Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей в связи с ситуацией с коронавирусом. На брифинге в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эту меру важной, и заявила, что она позволила снизить степень и скорость распространения коронавируса.



В тоже время Попова назвала эту меру недостаточной. Поскольку инкубационный период коронавируса составляет 14 дней, то и период разрыва связей по словам Поповой должен быть кратным 14 дням.



В настоящее время в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом.