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В России     02.04.2020 08:17

Неделя с 6 апреля в России также будет нерабочей - СМИ

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Теги:  коронавирус  нерабочая неделя 

2 апреля. Mossovetinfo.ru – Неделя с 6 по 12 апреля в связи с ситуацией с коронавирусом в России также будет нерабочей, сообщает «Коммерсантъ»

Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей в связи с ситуацией с коронавирусом. На брифинге в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эту меру важной, и заявила, что она позволила снизить степень и скорость распространения коронавируса.

В тоже время Попова назвала эту меру недостаточной. Поскольку инкубационный период коронавируса составляет 14 дней, то и период разрыва связей по словам Поповой должен быть кратным 14 дням.

В настоящее время в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом.


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Теги: 
коронавирус  нерабочая неделя 

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