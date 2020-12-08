8 декабря. Mossovetinfo.ru - Новые противопожарные правила для владельцев жилья вступают в силу с 1 января 2021 года, соответствующее постановление правительства было подписано в сентябре.
Согласно новым правилам, владельцам жилья будет запрещено хранить свои личные вещи на чердаках, а также на цокольных этажах зданий, где раньше многие складывали банки с соленьями и другую домашнюю консервацию.
Газовые приборы в домах не могут эксплуатироваться в случае их неисправности, а также без прохождения техобслуживания.
В многоквартирных домах запрещается оставлять без присмотра горящие свечи и непотушенные сигареты на балконах и лоджиях.
Все аварийные эвакуационные выходы в домах должны открываться изнутри без ключа, либо должны быть снабжены запорной арматурой с дистанционной разблокировкой.
Решетки на подвальных окнах должны открываться, тоже самое касается решеток на первых этажах зданий, если и окна и двери на первых этажах указаны как эвакуационный выход.
Штрафы за нарушения новых противопожарных правил составят от 2 до 5 тысяч рублей. Всего новые правила содержат более 450 пунктов и несколько приложений.
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