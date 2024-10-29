ОАЭ впервые начали поставки сливочного масла в Россию — Россельхознадзор

2 ноября — Mossovetinfo.ru — Объединенные Арабские Эмираты начали поставки сливочного масла в Россию, по состоянию на 2 ноября уже ввезено 90 тонн, сообщает РИА Новости со ссылкой на Россельхознадзор.



Впервые поставки сливочного масла из ОАЭ в Россию начались 18 октября 2024 года. Ранее поставки сливочного масла из ОАЭ в Россию не осуществлялись. По данным ФГИС ВетИС по состоянию на 2 ноября, из ОАЭ в Россию ввезено 90 тонн сливочного масла, - говорится в сообщении.



Также ранее Россельхознадзор сообщал, что экспортировать сливочное масло в Россию с 27 октября начала Турция.



В октябре Россельхознадзор многократно фиксировал выпуск фальсифицированного сливочного масла с требованием изъять фальсифицированную продукцию из оборота с последующей утилизацией. ФГИС «Меркурий» — федеральная государственная информационная система в области ветеринарии, помогает Россельхознадзору контролировать движение подконтрольной продукции между предприятиями.