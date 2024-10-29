Другие материалы
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В России
02.11.2024, 17:42
ОАЭ впервые начали поставки сливочного масла в Россию — Россельхознадзор
2 ноября — Mossovetinfo.ru — Объединенные Арабские Эмираты начали поставки сливочного масла в Россию, по состоянию ...
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В России
30.10.2024, 13:40
Госдума приняла закон о конфискации денег и имущества за организацию незаконной миграции
30 октября — Mossovetinfo.ru — Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым вно...
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В России
29.10.2024, 17:38
Министр обороны доложил Путину об отработке массированного ядерного удара в ходе тренировки
29 октября — Mossovetinfo.ru — Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимир Пути...