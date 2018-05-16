16 мая. Mossovetinfo.ru – Около трети коньяков, производимых в России, является подделкой, следует из данных исследования, проведенного Роскачеством.



Эксперты ведомства исследовали 47 образцов российского коньяка, и установили, что 15 из них изготовлены не из коньячного спирта. Кроме того, пять из них вообще не имеют права называться коньяком, так как при изготовлении были использованы синтетические ароматизаторы. Подобные продукты могут называться только спиртными напитками, а не коньяком.



Методика изготовления коньяка не из коньячного спирта, а из более дешевых картофельного и пшеничного спиртов не является нарушением, поэтому данные напитки не являются контрафактом. Однако из рейтинга Роскачества их исключили.



В то же время еще один российский коньяк - «Бахчисарай» - был признан высококачественным и получил государственный Знак качества.