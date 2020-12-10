10 декабря. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в России выявлено 27 927 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Также за сутки от коронавируса вылечились 25 877 человек из числа заболевших ранее, 562 человека скончались.
В Москве за сутки зафиксировано 6 730 новых случаев заражения. 5 820 человек выздоровели, 74 человека скончались.
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