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В России     10.12.2020 11:40

Оперштаб сообщил о статистике по коронавирусу

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Теги:  коронавирус  статистика 

10 декабря. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в России выявлено 27 927 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Также за сутки от коронавируса вылечились 25 877 человек из числа заболевших ранее, 562 человека скончались.

В Москве за сутки зафиксировано 6 730 новых случаев заражения. 5 820 человек выздоровели, 74 человека скончались.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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