10 декабря. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в России выявлено 27 927 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Также за сутки от коронавируса вылечились 25 877 человек из числа заболевших ранее, 562 человека скончались.



В Москве за сутки зафиксировано 6 730 новых случаев заражения. 5 820 человек выздоровели, 74 человека скончались.