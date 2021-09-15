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В России     15.09.2021 06:57

Площадь квартир в российских новостройках резко снизилась

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Теги:  жилье  квартиры  новостройки 

15 сентября. Mossovetinfo.ru – За последний год средняя площадь квартир в российских новостройках заметно снизилась, сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости.

По данным федеральной компании «Этажи», в Москве средняя площадь квартир снизилась на 13,9%, в Санкт-Петербурге - на 7,3%, в Краснодаре — 18,2%, в Екатеринбурге и Тюмени — на 12%, в Омске — на 5,3%, в Новосибирске — на 2,9%.

В свою очередь, агентство ЦИАН отметило падение средней площади квартир более чем на 10% в Омске, Санкт-Петербурге, Челябинске и Екатеринбурге.

«Авито. Недвижимость» сообщает, что средняя площадь квартир в новостройках больше всего снизилась в Екатеринбурге - размер квартир сократился на 16%. В Волгограде сокращение составило 11%, в Москве — 9%, в Санкт-Петербурге — на 7%.

Эксперты объясняют данное явление тем, что на рынок вывели больше студий и однокомнатных квартир, чем многокомнатных. При этом, спрос на жилье вырос, в том числе благодаря льготной ипотеке, однако покупатели в основном интересуются небольшими квартирами.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Григорий Полторак назвал цены на жилье в России «безобразно высокими».


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Теги: 
жилье  квартиры  новостройки 

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