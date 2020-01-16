16 января. Mossovetinfo.ru – Почти три четверти россиян планируют сменить работу в 2020 году, следует из данных опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».
В общей сложности работу сменить собираются 74% опрошенных. При этом, 53% респондентов в качестве причины указывают низкий уровень зарплаты, 24% опрошенных хотят сменить работу, чтобы попробовать себя в чем-то новом, еще 13% в качестве причины назвали большое расстояние от дома, неудобный график работы, смену места жительства или несоответствие работы полученному образованию.
6% респондентов хотят сменить работу из-за слишком большого объема работы, 3,5% - из-за плохих отношений с начальством, 0,5% - из-за плохих отношений с коллегами.
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