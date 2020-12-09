9 декабря. Mossovetinfo.ru - Минфин предложил с 2021 года автоматизировать получение гражданами налоговых вычетов из НДФЛ, соответствующий законопроект был рассмотрен во вторник правительственной комиссией по законопроектной деятельности, сообщает «Российская газета».



Начать предлагается с автоматизации вычетов на покупку жилья и погашение процентов по ипотеке, а также по операциям с индивидуальным инвестиционным счетом (ИИС).



Законопроект Минфина предполагает, что для получения этих вычетов гражданам не нужно будет предоставлять справки и декларации, достаточно будет заполнить автоматически сгенерированное заявление на сайте ФНС.



При этом, предлагается установить лимиты на расходы, с которых будет исчисляться вычет. Для покупки жилья лимит составит 2 миллиона рублей, на погашение ипотеки - 3 миллиона.



Таким образом, в первом случае налоговый вычет составит до 260 тысяч рублей, во втором - до 390 тысяч рублей.



При внесении денег на ИИС предлагается установить максимальный размер вычета в 52 тысячи рублей, его можно будет получить, пополнив счет на 400 тысяч рублей и больше.



На получение налогового вычета из НДФЛ в России могут претендовать все налоговые резиденты, которые проводят в стране не менее 183 дней в году, получают официальную зарплату и платят НДФЛ. Налоговые вычеты подразделяются на стандартные, социальные, имущественные, инвестиционные и профессиональные.

