9 декабря. Mossovetinfo.ru - Минфин предложил с 2021 года автоматизировать получение гражданами налоговых вычетов из НДФЛ, соответствующий законопроект был рассмотрен во вторник правительственной комиссией по законопроектной деятельности, сообщает «Российская газета».
Начать предлагается с автоматизации вычетов на покупку жилья и погашение процентов по ипотеке, а также по операциям с индивидуальным инвестиционным счетом (ИИС).
Законопроект Минфина предполагает, что для получения этих вычетов гражданам не нужно будет предоставлять справки и декларации, достаточно будет заполнить автоматически сгенерированное заявление на сайте ФНС.
При этом, предлагается установить лимиты на расходы, с которых будет исчисляться вычет. Для покупки жилья лимит составит 2 миллиона рублей, на погашение ипотеки - 3 миллиона.
Таким образом, в первом случае налоговый вычет составит до 260 тысяч рублей, во втором - до 390 тысяч рублей.
При внесении денег на ИИС предлагается установить максимальный размер вычета в 52 тысячи рублей, его можно будет получить, пополнив счет на 400 тысяч рублей и больше.
На получение налогового вычета из НДФЛ в России могут претендовать все налоговые резиденты, которые проводят в стране не менее 183 дней в году, получают официальную зарплату и платят НДФЛ. Налоговые вычеты подразделяются на стандартные, социальные, имущественные, инвестиционные и профессиональные.
09:58 Общество Ночь на 9 декабря стала самой холодной в Москве с начала зимы
09:52 В России Получение гражданами налоговых вычетов предложили автоматизировать
09:16 Мнения Роспотребнадзор назвал два сценария развития ситуации с COVID-19 в январе
02:51 Город (Москва и область) Начинает работу московская ветеринарная автоматизированная система ВетАС
19:38 Другое «Спартак» объявил об уходе Газизова с поста гендиректора клуба
20:53 Другое Стали известны соперники сборной России по квалификации ЧМ-2022
19:11 Общество Найдена мутация коронавируса, против которой бессильны антитела
10:35 Мнения Биолог заявил, что коронавирус может вызвать преждевременное старение
01:35 Город (Москва и область) Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется после Нового года - Печатников
11:45 Мнения В ближайшие месяцы не стоит ждать окончания пандемии коронавируса - ВОЗ
09:22 В России Заработал единый информационный номер по вопросам коронавируса