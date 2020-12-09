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В России     09.12.2020 09:52

Получение гражданами налоговых вычетов предложили автоматизировать

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Теги:  Минфин  законопроекты  налоги  налоговые вычеты  НДФЛ  цифровизация 

9 декабря. Mossovetinfo.ru - Минфин предложил с 2021 года автоматизировать получение гражданами налоговых вычетов из НДФЛ, соответствующий законопроект был рассмотрен во вторник правительственной комиссией по законопроектной деятельности, сообщает «Российская газета».

Начать предлагается с автоматизации вычетов на покупку жилья и погашение процентов по ипотеке, а также по операциям с индивидуальным инвестиционным счетом (ИИС).

Законопроект Минфина предполагает, что для получения этих вычетов гражданам не нужно будет предоставлять справки и декларации, достаточно будет заполнить автоматически сгенерированное заявление на сайте ФНС.

При этом, предлагается установить лимиты на расходы, с которых будет исчисляться вычет. Для покупки жилья лимит составит 2 миллиона рублей, на погашение ипотеки - 3 миллиона.

Таким образом, в первом случае налоговый вычет составит до 260 тысяч рублей, во втором - до 390 тысяч рублей.

При внесении денег на ИИС предлагается установить максимальный размер вычета в 52 тысячи рублей, его можно будет получить, пополнив счет на 400 тысяч рублей и больше.

На получение налогового вычета из НДФЛ в России могут претендовать все налоговые резиденты, которые проводят в стране не менее 183 дней в году, получают официальную зарплату и платят НДФЛ. Налоговые вычеты подразделяются на стандартные, социальные, имущественные, инвестиционные и профессиональные.


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Теги: 
Минфин  законопроекты  налоги  налоговые вычеты  НДФЛ  цифровизация 

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