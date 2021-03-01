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В России     01.03.2021 09:13

Появился новый дорожный знак для обозначения камер

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Теги:  ПДД  дорожные знаки  камеры видеофиксации 

1 марта. Mossovetinfo.ru – С 1 марта в правилах дорожного движения появляется новый дорожный знак, обозначающий установленные камеры фото- и видеофиксации, соответствующее постановление правительства вступило в силу.

Новый знак заменит уже существующий дорожный знак, обозначающий наличие камер. Если старый знак можно было устанавливать только вместе с другими знаками, то новый может использоваться отдельно.

Согласно ПДД, новый знак вне населенных пунктов может устанавливаться в 150-300 метрах от места расположения камер, в населенных пунктах знак наличия камер может устанавливаться вместе со знаками, обозначающими начало и конец населенного пункта.


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Карта места

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Теги: 
ПДД  дорожные знаки  камеры видеофиксации 

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