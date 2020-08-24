 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
В России     24.08.2020 08:58

Правительство готовится открыть авиасообщение ещё с несколькими странами

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  авиасообщение  Правительство РФ 

24 августа. Mossovetinfo.ru – Правительство России готовит новый список стран, в которые будут разрешены авиаперелеты, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в авиакомпаниях и аэропортах.

Новый список может быть опубликован на этой неделе. Воздушное сообщение планируется открыть с Францией, Венгрией, Мальтой, Кипром, Иорданией, Египтом (только Каир) и Китаем (только Шанхай).

Международное авиасообщение с другими странами Россия Россия приостановила в конце апреля из-за пандемии коронавируса. С 1 августа началось постепенное восстановление авиасообщения с другими странами. Вначале было запущено авиасообщение с Турцией, Великобритание и Танзанией, а с 15 августа – со Швейцарией.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
авиасообщение  Правительство РФ 

Возврат к списку

Лента новостей

08:58 В России Правительство готовится открыть авиасообщение ещё с несколькими странами

08:49 Город (Москва и область) Бесплатный онкоскрининг можно пройти в Москве до 30 августа

08:37 В России В России вступил в силу закон об индивидуальных тарифах ОСАГО

08:22 Город (Москва и область) Праздничные площадки ко Дню города украсят около 100 арт-объектов

21:24 Другое «Спартак» обыграл «Локомотив»

Актуальные материалы

11:40 Город (Москва и область) Станцию метро «Рижская» закрыли на год

19:16 Город (Москва и область) Опубликована декларация Сергея Собянина за 2019 год

19:06 Город (Москва и область) Опубликована декларация о доходах Андрея Воробьева за 2019 год

14:15 Власть Путин подтвердил Лукашенко готовность оказать содействие по линии ОДКБ

10:24 Власть Распределение вакцины от COVID-19 будет регулировать государство

09:50 Город (Москва и область) Вакцинация от гриппа начнется в Москве с 1 сентября

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru