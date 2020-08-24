24 августа. Mossovetinfo.ru – Правительство России готовит новый список стран, в которые будут разрешены авиаперелеты, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в авиакомпаниях и аэропортах.



Новый список может быть опубликован на этой неделе. Воздушное сообщение планируется открыть с Францией, Венгрией, Мальтой, Кипром, Иорданией, Египтом (только Каир) и Китаем (только Шанхай).



Международное авиасообщение с другими странами Россия Россия приостановила в конце апреля из-за пандемии коронавируса. С 1 августа началось постепенное восстановление авиасообщения с другими странами. Вначале было запущено авиасообщение с Турцией, Великобритание и Танзанией, а с 15 августа – со Швейцарией.