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В России     30.05.2025 10:15

Правительство запускает пилотный проект по оперативному взаимодействию для борьбы с кибермошенниками

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Теги:  кибермошенники  противодействие  проект  Правительство России  взаимодействие  информационная безопасность 

30 мая — Mossovetinfo.ru — Правительство России с 4 июня 2025 года запускает пилотный проект по оперативному взаимодействию для борьбы с кибермошенниками. Распоряжение о проекте от 28 мая 2025 года №1350-р подписано, сообщила пресс-служба Правительства.

«С 4 июня 2025 года в России начнётся реализация пилотного проекта по оперативному взаимодействию госорганов, банков и операторов связи для борьбы с кибермошенничеством», - говориться в сообщении.

Поставлена цель – «создать эффективный механизм взаимодействия различных государственных и негосударственных структур и наладить обмен информацией между ними для предотвращения преступлений с использованием информационных и коммуникационных технологий».

Участниками пилотного проекта со стороны государства станут Минцифры, МВД, ФСБ, Роскомнадзор, Росфинмониторинг, ФСТЭК, Банк России, Генеральная прокуратура и Следственный комитет. Также в число участников войдут крупнейшие российские банки и операторы связи и АО «Национальная система платёжных карт».

Платформой для такого взаимодействия станет создаваемая государственная информационная система противодействия нарушениям в этой сфере.

В конце 2024 года Правительство утвердило Концепцию государственной системы противодействия преступлениям, совершаемым с помощью информационно-коммуникационных технологий.

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Теги: 
кибермошенники  противодействие  проект  Правительство России  взаимодействие  информационная безопасность 

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