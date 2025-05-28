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В России
30.05.2025, 10:15
Правительство запускает пилотный проект по оперативному взаимодействию для борьбы с кибермошенниками
30 мая — Mossovetinfo.ru — Правительство России с 4 июня 2025 года запускает пилотный проект по оперативному взаимодей...
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В России
29.05.2025, 12:45
РФ выясняет, откуда исходят угрозы семье Мединского – Песков
29 мая — Mossovetinfo.ru — Компетентные органы РФ выясняют источник угроз семье главы переговорной делегации России...
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В России
28.05.2025, 08:53
Средствами ПВО ночью уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотника - Минобороны
28 мая — Mossovetinfo.ru — «В течение прошедшей ночи с 21.00 мск 27 мая до 07.00 28 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и ...