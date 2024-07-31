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В России     07.08.2024 10:55

Правительство завершает формирование нацпроекта «Туризм и гостеприимство»

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Теги:  Россия  туризм  нацпроект  Мишустин 

7 августа — Mossovetinfo.ru — Председатель правительства России Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Об сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

«Правительство завершает формирование нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Председатель правительства Михаил Мишустин поручил представить доработанную версию нацпроекта до конца августа 2024 года», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в состав нацпроекта войдут пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», «Пять морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны», «Кадры для туризма».

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Теги: 
Россия  туризм  нацпроект  Мишустин 

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