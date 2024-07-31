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07.08.2024, 10:55
Правительство завершает формирование нацпроекта «Туризм и гостеприимство»
7 августа — Mossovetinfo.ru — Председатель правительства России Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегиче...
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01.08.2024, 20:44
Президент подписал указы о помиловании
1 августа — Mossovetinfo.ru — Вечером 1 августа сайт Кремля сообщил, что Владимир Путин подписал указы о помиловании ...
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31.07.2024, 18:47
Госдума приняла закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет
31 июля — Mossovetinfo.ru —Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении и в целом поправки в законы «О воин...