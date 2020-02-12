12 февраля. Mossovetinfo.ru – Минтруд намерен упростить процедуру получения материнского капитала и пособий на детей, сообщил на заседании комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов глава ведомства Антон Котяков.



Ведомство готовит законопроекты, согласно которым материнский капитал будут предоставлять без заявления, просто на основании записи о рождении в органах ЗАГС.



Кроме того, для получения пособия на детей от трех до семи лет, которое полагается семьям со среднедушевым доходом меньше прожиточного минимума, необходимо будет только написать заявление.



Котяков отметил, что для упрощения процедуры необходимо будет наладить электронное взаимодействие между региональными органами соцзащиты с ЗАГС и налоговыми органами. Также глава Минтруда подчеркнул, что система должна быть универсальна для всех регионов страны.