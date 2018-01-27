27 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 6 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова.



«По крайней мере, было предварительное извещение, что это может быть», — сказал Зюганов.