Другие материалы
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В России
23.12.2019, 14:58
Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
23 декабря. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин дал старт железнодорожному движению по Крымскому мосту, проехав в рельсовом автобусе из Керчи до Тамани вместе с рабочими, принимавшими...
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В России
22.12.2019, 17:24
Минимальные розничные цены на водку и коньяк вырастут в России с 1 января
22 декабря. Mossovetinfo.ru – В России с 1 января вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк, соответствующий приказ Минфина РФ опубликован на официальном портале правовой информации. ...
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В России
21.12.2019, 12:06
Январская пенсия поступит на банковские карты 30 декабря
21 декабря. Mossovetinfo.ru – Пенсию за январь начнут перечислять на банковские карты с 30 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России. Пенсионерам, которые пол...