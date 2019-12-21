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В России     23.12.2019 14:58

Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

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Теги:  Владимир Путин  Крымский мост  железная дорога 

23 декабря. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин дал старт железнодорожному движению по Крымскому мосту, проехав в рельсовом автобусе из Керчи до Тамани вместе с рабочими, принимавшими участие в строительстве, сообщается на официальном сайте Кремля.

«Вы своей работой, своим талантом, настойчивостью и целеустремленностью показали, что Россия в состоянии делать такие мирового уровня инфраструктурные проекты. <…> И вы показали, что мы можем на основе своей собственной технологической базы осуществлять такие масштабные проекты. Это вселяет без всякого преувеличения практически в каждого из нас уверенность в том, что мы и другие подобного рода проекты можем и обязательно будем делать в будущем», - заявил Путин на торжественной церемонии открытия железнодорожного движения по мосту.

После этого, президент России в режиме видеоконференции дал старт к отправлению скорого фирменного пассажирского поезда «Таврия» по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь. Поезд отправился в 14:00 с Московского вокзала Санкт-Петербурга, и пересечет Керченский пролив по Крымскому мосту 25 декабря.

Автомобильное движение по Крымскому мосту стартовало в мае 2018 года. Первоначально Крымский мост был открыт только для легковых автомобилей и пассажирских автобусов, а в октябре 2018 года было открыто движение по мосту для грузовых автомобилей.


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Теги: 
Владимир Путин  Крымский мост  железная дорога 

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