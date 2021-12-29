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В России     29.12.2021 20:36

Путин: по строительству Союзного государства за текущий год был сделан существенный шаг вперед

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Теги:  Путин  Лукашенко  Россия  Белоруссия  Союзное государство 

29 декабря. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Беседа прошла в Константиновском дворце Санкт-Петербурга.

По информации сайта Президента России, начиная встречу Путин отметил, что в нынешнем году сделан существенный шаг вперёд в ходе согласования позиций по основным направлениям строительства Союзного государства.

«Сегодня есть возможность в спокойном режиме, не спеша поговорить о двусторонних отношениях России и Белоруссии, по результатам строительства Союзного государства. Действительно, у нас в этом году сделан существенный шаг вперёд в ходе согласования позиций по основным направлениям», - сказал Путин.

Президент напомнил о принятии 28 программ развития Союзного государства, затрагивающие «ключевые вещи».

«Это очень важно, это будет создавать лучшие условия для развития экономики двух стран», - сказал Путин.

Путин, отвечая на поднятый Президентом Белоруссии вопрос в рамках «сотрудничества в военной, оборонной отрасли – оборонке – и в ВПК» и ранее представленные Лукашенко «предложения по учениям на территории Белоруссии», которые, по словам Лукашенко пошли «на пользу белорусско-российским отношениям», сказал, что такие учения будут проведены в начале 2022 года.

«Как Вы и предлагали, мы проведём [учения] в начале года: военные согласуют в марте, феврале – не знаю, когда они решат», - сказал Путин.

Фото: сайт Президента России


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Теги: 
Путин  Лукашенко  Россия  Белоруссия  Союзное государство 

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