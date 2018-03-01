1 марта - Выступая в четверг с посланием Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин предложил в ближайшие шесть лет удвоить расходы на программу развития городов и других населенных пунктов в России и в ближайшее время - подготовить план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры России.



«Предлагаю развернуть масштабную программу пространственного развития России, включая развитие городов и других населенных пунктов, и как минимум, удвоить расходы на эти цели в предстоящие шесть лет», - сказал Путин.

«На основе стратегии пространственного развития необходимо подготовить комплексный план модернизации и расширения всей магистральной инфраструктуры страны», - также заявил Путин.

В ближайшие шесть лет Расходы на строительство и обустройство автодорог составят 11 трлн рублей, сказал Путин.

Это должно работать на «прорывное развитие России», подчеркнул Путин.