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В России
02.09.2024, 10:58
Путин: ВС России сделают всё, чтобы восстановить жизнь школьников в приграничье
2 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном» в средн...
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20.08.2024, 18:34
В Вооруженных силах РФ созданы группировки войск «Белгород», «Курск» и «Брянск» - Минобороны РФ
20 августа — Mossovetinfo.ru — В Вооруженных силах РФ созданы группировки войск «Белгород», «Курск» и «Брянск». Об эт...
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В России
18.08.2024, 10:35
28-е заседание Китайско-российской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств состоится в Москве
18 августа — 28-е заседание Китайско-российской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств пр...