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В России     02.09.2024 10:58

Путин: ВС России сделают всё, чтобы восстановить жизнь школьников в приграничье

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Теги:  Разговор о важном  Путин  приграничье  школа  норма  Курская  Брянская  Белгородская 

2 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном» в средней общеобразовательной школе №20 имени Героев Отечества в Кызыла заявил, что российские военные сделают всё, чтобы школьники из приграничных регионов страны вернулись к нормальной жизни.

Путин отметил, что дети из Курской, Брянской и Белгородской областей вынуждены заниматься онлайн, либо учиться в других коллективах.

«Безусловно, страна, наши вооружённые силы сделают всё для того, чтобы нормальная жизнь в этих регионах, нормальная жизнь у этих детей, у этих ребят восстановилась», — подчеркнул президент.

Ранее власти приняли решение на неделю перевести в дистанционный формат работу всех школ на Харьковской горе в Белгороде из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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Теги: 
Разговор о важном  Путин  приграничье  школа  норма  Курская  Брянская  Белгородская 

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