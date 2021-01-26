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В России     26.01.2021 09:24

Разработчик «Новичка» намерен выпустить лекарство от COVID-19

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Теги:  лекарства  коронавирус  COVID-19  Новичок 

26 января. Mossovetinfo.ru – Разработчик боевого отравляющего вещества «Новичок» Леонид Ринк анонсировал выпуск лекарства от коронавируса, сообщает РИА Новости.

Как рассказал Ринк, новое противовирусное иммуномодулирующее лекарство будет основано на советском препарате «Диуцифон», разработанном в СССР в 1967 году для лечения проказы. Также при создании нового лекарства использовался зарубежный противовирусный препарат «Дапсон».

По словам ученого, разработчикам нового лекарства удалось устранить главную проблему «Диуцифона» - плохую растовряемость в воде (а соответственно и в плазме крови).

Новый препарат помимо коронавируса может быть использован для лечения красной волчанки, склеродермии, ревматойдного артрита, псориаза, аллергии, лейкозов и заболеваний легких.

Ринк сообщил, что новый препарат уже прошел испытания на 700 добровольцах, ни у одного из них не было допущено тяжелых стадий заболевания, не было отмеченосмертельных случаев.

В настоящее время, компания Ринка «Межрегиональное торгово-промышленное объединение “ИнтерВита”» уже занимается производством опытных партий нового лекарства. Таже ведутся переговоры с Минздравом о выпуске на рынок преднаполненных шприцов и капельниц.

Ринк рассказал, что новый препарат уже прошел клинические испытания, а в его промышленное производство готов вложить деньги ряд инвесторов.

Также ученый рассказал изданию, что заниматься фармакологией начал в 90-е годы, когда были остановлены разработки химического оружия.

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Теги: 
лекарства  коронавирус  COVID-19  Новичок 

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