В России 22.03.2021, 12:26 Ритейлеры предупреждают о подорожании одежды и обуви в России

22 марта. Mossovetinfo.ru – Ритейлеры на рынке моды предупреждают, что одежда, обувь и аксессуары к лету могут вырасти в цене, сообщает «Коммерсантъ». Рост цен на одежду и обувь обусловлен росто...

В России 21.03.2021, 10:03 В России изменятся правила купли-продажи автомобилей с пробегом

21 марта. Mossovetinfo.ru – Правила купли и продажи автомобилей с пробегом изменятся в России с 1 мая. Соответствующий приказ издало Минцифры. Сделку о продаже или покупке автомобиля с пробегом с...