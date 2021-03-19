Другие материалы
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В России
22.03.2021, 12:26
Ритейлеры предупреждают о подорожании одежды и обуви в России
22 марта. Mossovetinfo.ru – Ритейлеры на рынке моды предупреждают, что одежда, обувь и аксессуары к лету могут вырасти в цене, сообщает «Коммерсантъ». Рост цен на одежду и обувь обусловлен росто...
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В России
21.03.2021, 10:03
В России изменятся правила купли-продажи автомобилей с пробегом
21 марта. Mossovetinfo.ru – Правила купли и продажи автомобилей с пробегом изменятся в России с 1 мая. Соответствующий приказ издало Минцифры. Сделку о продаже или покупке автомобиля с пробегом с...
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В России
19.03.2021, 14:16
Центробанк России повысил ключевую ставку до 4,5%
19 марта. Mossovetinfo.ru – Центробанк России принял решение поднять ключевую ставку до 4,5%, сообщается на официальном сайте ЦБ РФ. В последний раз изменение ключевой ставки произошло в июле пр...