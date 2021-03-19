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В России     22.03.2021 12:26

Ритейлеры предупреждают о подорожании одежды и обуви в России

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Теги:  одежда  обувь  цены  рост цен 

22 марта. Mossovetinfo.ru – Ритейлеры на рынке моды предупреждают, что одежда, обувь и аксессуары к лету могут вырасти в цене, сообщает «Коммерсантъ».

Рост цен на одежду и обувь обусловлен ростом стоимости материалов (с начала года стоимость хлопка выросла на 30-35%), а также увеличением накладных расходов, связанных с более дорогой логистикой и ростом оплаты труда.

При этом, рост цен не будет взрывным, повышать цены будут поэтапно. Ритейлеры учитывают опыт кризиса 2014 года, когда крупные fashion-бренды подняли цены сразу на 30%, что привело к резкому падению продаж.

Часть ритейлеров намерена сдерживать рост цен за счет оптимизации работы и снижения прибыли.

При этом, эксперты расходятся во мнении, когда следует ожидать роста цен на одежду и обувь. Часть ритейлеров прогнозирует рост цен уже летом, другие считают, что основной рост цен придется на осенне-зимний период.


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Теги: 
одежда  обувь  цены  рост цен 

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