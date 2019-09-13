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В России     13.09.2019 10:29

Роскомнадзор намерен заблокировать два почтовых сервиса

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Теги:  Роскомнадзор  сервисы  блокировка 

13 сентября. Mossovetinfo.ru – Роскомнадзор готовит документы в суд о блокировке двух почтовых сервис, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского.

Роскомнадзор намерен заблокировать почтовые сервисы Mailbox.org и Scryptmail.com, которые не предоставили данные для включения в реестр организаторов распространения информации. Требование о предоставлении данных Роскомнадзор направил управляющим компаниям сервисов во втором квартале 2019 года.

По словам Ампелонского, в настоящее время документы находятся в стадии согласования и в ближайшее время будут направлены в суд.


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Теги: 
Роскомнадзор  сервисы  блокировка 

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